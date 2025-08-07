日本維新の会の吉村洋文代表は、８月７日に行われる代表選の是非を問う投票を前に、公約実現への意欲を改めて示しました。今回の参院選で獲得議席（選挙区と比例代表）が７に留まった日本維新の会をめぐっては、前原誠司共同代表ら幹部４人が５日、辞意を表明しました。一方、吉村代表については維新の所属議員らが７日、代表選挙をするかどうかの投票を行う予定ですが、代表選が実施された場合、吉村代表は立候補しないと表