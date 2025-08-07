お笑いコンビ・タカアンドトシが7日、都内で行われた「焼そばはマルちゃん」2025メディア発表会に出席した。【写真】2人ともニッコニコ！さすがのやり取りをみせたタカアンドトシ冒頭から、おなじみの「欧米か！」がさく裂したが、トシは「全然ウケてない」と苦笑い。MCがフォローを入れるも「なつかしのネタみたいなのやめてください！いまだにやってますので」とすかさずツッコミを入れて、笑いを誘った。今回2人は、マル