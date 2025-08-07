原爆投下から80年になるのにあわせて、イギリス・ロンドンで広島と長崎への原爆投下をテーマにしたデジタルアートが上映されました。「頭をなくしてしまった赤子を背中におぶったまま、走っている母親を見ました」ロンドン中心部の観光名所、ピカデリー・サーカスの巨大なスクリーンに映し出された、原爆のきのこ雲。広島と長崎の被爆者による証言と、原爆開発に関わった物理学者らの証言を重ねた10分間の映像作品です。イギリス人