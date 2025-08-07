一般社団法人日本プロ野球外国人ＯＢ選手会（ＪＲＦＰＡ）は近鉄、南海で活躍したブルーム氏（本名＝ジャック・ブルームフィールド）が７月２８日に死去していたと発表した。９４歳だった。マイナーリーグでプレーしていた左打ちのブルーム氏は１９６０年のシーズン途中に近鉄に加入。５８試合の出場で打率２割７分９厘をマークし、二塁の定位置を確保した。６２、６３年には２年連続で首位打者を獲得。６５年からの２年間は南