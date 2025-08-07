Ｊ１横浜ＦＣは７日、ＦＷ小川慶治朗がＪ２富山に完全移籍することが決定したと発表した。３３歳の小川は２１年に横浜ＦＣに加入。今季は１０試合出場無得点だった。クラブを通じて「横浜ＦＣに関わる全ての人と一緒に戦えて幸せでした。富山の地から、Ｊ１残留を応援しています。ありがとうございました」とコメントした。新天地の富山を通じては「育成年代から指導してもらっている安達監督のもと、自分の力を全て出し切っ