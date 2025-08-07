夏休みに入り、子ども達がSNSで犯罪に巻き込まれるケースが、熊本でも報告されています。 【写真を見る】子ども達×SNSの危険性熊本県警は半年で600件の警告夏休みこそ注意を！ 記者「夏休みに入り、子ども達がスマホに触れる時間も長くなっているかもしれません。どんなことに気を付けているか聞いてみます」 熊本市 小学5年生「知らない電話番号があったらママに言ってる」50代母「出ないように。登録している番号