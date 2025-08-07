進化した最安モデルの仕様とは？トヨタは2025年8月5日、コンパクトミニバン「シエンタ」の一部改良モデルを実施し、同日に発売しました。今回の一部改良では装備を拡充し、商品力を向上させました。加えて、モデリスタと共同開発を行ったコンプリートカー「JUNO」を追加しました。【画像】超カッコイイ！ これが“一番安い”トヨタ新「コンパクトミニバン」です！（30枚以上）そんな進化したシエンタのなかでも、最も手頃な