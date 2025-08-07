送配電事業の効率化などを目指して、四国電力送配電が新会社「四電T＆Dサービス」を2025年10月に設立すると発表しました。 設備の点検計画作成などの業務を委託する他、計器・通信機器などの電気工事、配電線や通信ケーブルへの建設用防護管取付サービスなどの業務を行います。 資本金は9500万円で、四国電力送配電が100％出資します。従業員は10人程度で、2026年3月1日に業務を開始する予定です。