東京時間10:28現在 東京金先物JUN 26月限（TOCOM） 1グラム＝16157.00（+4.00+0.02%） ＮＹ金先物DEC 25月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝3443.50（+10.10+0.29%） ※東京金先物は5分程度の遅れ NY金先はNY市場で下げたものの、時間外で反発。東京金は小動き