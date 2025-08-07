Nozomi Networksは、2025年8月7日、デビッド・ホープ(David Hope)をアジア太平洋・日本地域統括バイスプレジデントに任命したことを発表。 Nozomi Networks Nozomi Networksは、2025年8月7日、デビッド・ホープ(David Hope)をアジア太平洋・日本地域統括バイスプレジデントに任命したことを発表しました。ホープは、同地域で約4年間Nozomi Networksを率いてきたアマール・ヒンディ(Ammar Hindi)の後任となります。