猪苗代観光協会は、福島県耶麻郡猪苗代町内において2025年8月4日(月)から2025年12月31日(水)まで、スマートフォンでQRコードにかざすだけの「いなわしろデジタルスタンプラリー2025」を開催。 いなわしろデジタルスタンプラリー2025 猪苗代観光協会は、福島県耶麻郡猪苗代町内において2025年8月4日(月)から2025年12月31日(水)まで、スマートフォンでQRコードにかざすだけの「いなわしろデジタルスタンプラリー2025