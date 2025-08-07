大分トリニータは7日、MF落合陸(26)がアルビレックス新潟から期限付き移籍で加入することを発表した。背番号は「8」。移籍期間は2025年8月8日から2026年1月31日までとなる。落合は柏レイソルから新潟へ今季加入。ここまでJ1リーグ戦2試合、ルヴァンカップ2試合、天皇杯2試合に出場していた。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●MF落合陸(おちあい・りく)■生年月日1999年5月23日(26歳)■出身地埼玉県■身長/体重175cm