カターレ富山は7日、横浜FCからFW小川慶治朗(33)が完全移籍で加入することを発表した。小川は2021年にヴィッセル神戸から横浜FCへ完全移籍。ウェスタン・シドニー・ワンダラーズ(オーストラリア)やFCソウル(韓国)への期限付き移籍を経験し、2023年に横浜FCへ復帰した。昨季はJ2リーグ戦34試合で7ゴールを挙げ、横浜FCのJ1復帰に貢献。今季J1リーグ戦では、ここまで10試合に出場していた。富山の安達亮監督は神戸時代の恩師