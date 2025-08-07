地元の素材を使ったご当地メニューは、旅行のお楽しみのひとつですよね。福岡空港・国内線ターミナル内にお店を構えるカフェ「blanc 〜和香〜（ブラン ワコウ）」には、夏限定の“プレミアムサンデー”がお目見え中。八女抹茶、あまおう、福岡レモンの3種類が味わえますよ。福岡空港内にオープンしたカフェ「blanc 〜和香〜」2025年4月にオープンしたカフェ「blanc 〜和香〜」は、福岡市・浄水通に本店を構えるパティスリー『blanc