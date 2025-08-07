「将来認知症になったら、どうしよう」と不安を抱く若い世代は多い。医師の谷本哲也さんは「最新の研究では『認知症の約45％は、生活習慣の改善で予防可能』とされ、7月に発表された、2000人以上の60〜79歳を２年間調査した大規模研究がそれを裏付けた発表した」という。その具体的な習慣の改善ポイントとは――。■「認知症の約45％は、生活習慣の改善で予防可能」65歳以上が総人口の約3割を占めている日本。2025年には65歳以上の