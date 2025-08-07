◇プロ野球セ・リーグ巨人2ー0ヤクルト（6日、東京ドーム）初回から村上宗隆選手を空振り三振に取るなど、3回までヒットを許さなかった巨人の先発、森田駿哉投手。5回を投げ終え、ベンチでホッと一息ついていたところ、場内の大型ビジョンに富山から来た友人が映っていたのを確認し、少し驚きの表情を見せました。これはファンが巨人の選手に応援メッセージを送る恒例のイニング間イベント。森田投手の友人と後輩3人が参加し、「