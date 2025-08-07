東急建設は３日続伸し、２０１８年５月以来、およそ７年３カ月ぶりの高値をつけた。同社は６日の取引終了後、２６年３月期第１四半期（４～６月）の連結決算を発表。売上高は７１９億４８００万円（前年同期比３０．２％増）、営業損益は２１億６９００万円の黒字（前年同期は９億５３００万円の赤字）だった。黒字転換を果たしたことが株価の支えとなったようだ、 ４～６月期は建築部門・土木部門ともに国内の