朝日工業社が大幅高で７連騰。上場来高値を連日で更新した。同社は６日の取引終了後、２６年３月期第１四半期（４～６月）の連結決算を発表。営業利益は前年同期比２．１倍の１８億８７００万円に拡大し、最終利益は同９６．３％増の１３億９０００万円となった。大幅増益で着地したことを好感した買いが入ったようだ。 売上高は同４．３％減の１７６億７７００万円と減収となったものの、売上総利益は好採算の大型工