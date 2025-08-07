グリーホールディングスは大幅安で７日ぶり反落。６日取引終了後に２５年６月期連結決算を発表。売上高は前の期比６．８％減の５７１億１１００万円、純利益は同７４．２％減の１１億９４００万円で着地しており、これを嫌気した売りが出ている。 新規スマートフォンゲームの貢献が一定程度ありながらも既存タイトルを中心とした運営となり、主力のゲーム事業が軟調となったことが全体を押し