この暑さは何とかならないのか。8月5日には伊勢崎（群馬）で41.8度と全国歴代1位記録を更新。統計データ分析家の本川裕さんは「今夏は、酷暑だった昨年の平均猛暑日地点数をはるかに超えることが確実だ」という。各種暑さを示す統計を視覚的に見ていく中で、本川さんが最終的にたどりついた暑さの形容詞とは――。■危険な暑さが日本列島を襲う「尋常でない」「危険な」「サウナのような」「うだるような」「ジリジリ」「ギラギラ