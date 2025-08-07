タグチ工業は、ボルトオンタイプの交換式ツース「SPツース」を搭載した大割機、大割カッターを発売、ラインアップを公開しました。 タグチ工業 ツース交換式「SPシリーズ」 タグチ工業は、ボルトオンタイプの交換式ツース「SPツース」を搭載した大割機、大割カッターを発売、ラインアップを公開。■現場でサクっと交換！「SPツース」を搭載した大割機、大割カッターが誕生。メンテナンスコスト削減、現場の省人化に大