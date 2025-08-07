バイエルン・ミュンヘンでプレーするミュラー＝7月、アトランタ（ゲッティ＝共同）サッカーの米プロリーグMLSでバンクーバーを拠点とするホワイトキャップスは6日、元ドイツ代表ミュラー（35）が加入したと発表した。ミュラーはドイツ1部リーグのバイエルン・ミュンヘン一筋で活躍し、今夏に退団。代表では2010年ワールドカップ（W杯）南アフリカ大会で得点王に輝き、14年W杯ブラジル大会では優勝に貢献した。（共同）