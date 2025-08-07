ロシア・カムチャツカ半島付近で発生した巨大地震で、北海道小樽市が津波注意報の発表を受けて防災行政無線で避難を呼びかけようとしたが、職員が操作を誤り市内のスピーカーで放送されなかったことが7日、市への取材で分かった。