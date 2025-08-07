気象台は、午前10時24分に、洪水警報を上市町に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】富山県・上市町に発表 7日10:24時点富山県では、7日夕方まで土砂災害や河川の増水に、7日昼過ぎまで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■富山市□大雨警報・土砂災害7日夕方にかけて警戒・浸水7日昼過ぎにかけて警戒1時間最大雨量50mm□洪水警報7日夕方にかけて警戒■高岡市□大雨警報・土砂災