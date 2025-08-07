２０１６年４月の熊本地震で被災した熊本城の国指定重要文化財・宇土櫓（やぐら）の解体作業が終わり、６日、報道陣に公開された。昭和初期の工事で打設された地下のコンクリートが撤去され、櫓を支えていた石垣が約１００年ぶりに姿を現した。宇土櫓は地上５階、地下１階の建造物。詳しい建築年代は不明だが、１６００年代頃とみられている。解体作業では、瓦約２万９０００枚、木部材約５０００点が回収・保存され、１９２７