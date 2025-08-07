◆アイム・スティル・ヒア （ウォルター・サレス監督、８日公開）日本では「国宝」の快進撃が話題を集めているが、ブラジルでも一本の映画が社会現象を巻き起こしている。「アイム・スティル・ヒア」は、１９７０年、軍事独裁政権に連行され、消息を絶った元国会議員のルーベンス・パイヴァと、５人の子供を育てながら夫の行方を追い続けた妻・エウニセの実話に基づく物語。同国ではコロナ禍以降最大のヒットを記録すると、今