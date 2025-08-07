◆プロ・アマ交流戦巨人３軍―東洋大（７日・Ｇ球場）巨人は７日、３軍東洋大戦のスタメンを発表した。先発マウンドには平内龍太投手が上がる。２軍から参加する笹原操希外野手が「１番・右翼」に入った。以下、巨人のスタメン【巨人】１（右）笹原２（遊）中田３（中）相沢４（指）亀田５（一）平山６（捕）坂本達７（三）北村８（左）大津９（二）村山Ｐ平内