8月7日は「バナナの日」です。日常生活から防災まで、さまざまな用途に使用可能なポリ袋で有名な「アイラップ」の公式Xアカウントが、豆乳バナナケーキの作り方を紹介しています。アイラップの公式アカウントは、豆乳バナナケーキを作るのに必要な材料や、豆乳バナナケーキの作り方について、次のように解説しています。【材料】・調整豆乳 1本（200ミリリットル）・市販のケーキミックス 150グラム・バナナ 1本・アイラップ 1