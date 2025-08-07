米テネシー州で５キログラムに達する超優良児を自然分娩した妊婦のエピソードが話題を集めている。彼女の出産経験談を紹介するティックトック動画は３８０万回を超える再生数を記録した。妊婦は「硬膜外麻酔のおかげで耐えられた」としながら当時の状況を伝えた。硬膜外麻酔は脊髄外側の硬膜外腔に薬剤を注入して痛みを軽減する局所麻酔方式だ。米ニューズウイークは３日、２９歳のナンシー・ホーキンスさんが５キログラム近い赤ち