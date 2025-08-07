俳優の木村了（36）が7日までに自身のインスタグラムを更新。妻で女優の奥菜恵の46歳誕生日を家族で祝ったことを明かし、家族ショットを披露した。「@megumi_okina さんのお誕生日。今年も皆んなでお祝い出来ました」と書き出すと、自身と奥菜、15歳の長女、14歳の次女の飲食店での家族ショットをアップ。ハッシュタグでは「いつもありがとう」「お誕生日おめでとう」「お祝いできることに感謝」とつづった。奥菜は自身の