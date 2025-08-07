BTSやTOMORROW X TOGETHERを擁するBIGHIT MUSICから、新たなボーイグループ「CORTIS」（コルティス）が8月18日に正式デビューすることが発表された。【ライブ写真】美しい…ピアノを奏でるBTS・JINCORTISの公式SNSチャンネルが開設され、TikTokにはグループ名を初公開する映像が投稿された。この映像はメンバーのMARTINが実際に使用する作曲ソフトを活用して制作されており、画面にグループ名が現れると同時に神秘的なサウンド