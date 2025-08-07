“令和の米騒動”でコメ価格が高騰しても、これまで政府は「生産量は足りている」と説明していました。しかしここに来て、石破首相も判断の誤りを認め、増産へ政策転換することを表明しました。生産者からは懐疑的な見方や不安の声が寄せられています。■担当大臣自ら「判断を見誤った」藤井貴彦キャスター「『判断を見誤ってしまった』。これは、“コメ担当大臣”こと小泉農林水産大臣の発言です。大臣自ら誤りを認める発言に驚き