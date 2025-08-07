ドジャース大谷翔平選手が、今シーズン8度目の二刀流出場。打者として、日本選手史上3人目の快挙を達成しました。【映像】39号HRメジャー通算1000安打にあと1本としている大谷。第1打席は、初球を振り抜き、相手エラーで出塁します。1点を追う3回、1アウト2塁で迎えた第2打席。センター左へ、逆転の39号2ホームラン。これで大谷は、日本選手史上3人目のメジャー通算1000安打を達成しました。5回の第3打席は、外角のボール