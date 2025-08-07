日本プロ野球復帰3戦目にして、「横浜DeNAベイスターズ」藤浪晋太郎投手（31、以下敬称略）が早くも制球難を“再発”させた。【写真】「おもっくそ藤浪対策」ネットもザワついた相手チームのスタメン8月6日のイースタン・リーグ、読売ジャイアンツ戦のマウンドに立った藤浪だったが、4回途中を投げて3安打5失点（自責点3）。それ以上に悪目立ちしたのが、巨人打線に与えた5四球・2死球の“自滅”と言える投球内容。7月26日の