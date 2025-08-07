◇ア・リーグヤンキース3―2レンジャーズ（2025年8月6日アーリントン）ヤンキースは6日（日本時間7日）、敵地でのレンジャーズ戦に競り勝ち、連敗を5で止めた。前日、負傷者リスト（IL）から復帰したアーロン・ジャッジ外野手（33）は「3番・DH」で先発出場し、復帰後初安打を放つなど3打数1安打だった。0―1の4回にボルピの左前適時打などで2点を奪って逆転に成功。2―2の7回には代打・ゴールドシュミットが左越え10号