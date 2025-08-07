７月20日のJ１・東京ヴェルディ戦から約２週間のインターバルを経て、８月６日の天皇杯ラウンド16・京都サンガ戦に挑んだFC町田ゼルビア。この日は、リーグ戦で先発出場の機会が少ない藤尾翔太、仙頭啓矢、ナ・サンホらが前線に並ぶ形で戦い、その藤尾が見事に決勝弾を叩き出し、１−０で勝利。クラブ史上初のベスト８入りを決めた。その立役者の１人と言えるのが、右ウイングバックに陣取った望月ヘンリー海輝だ。７月のE-１