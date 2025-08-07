ドジャースの球団カメラマンを務めるジョン・スーフー氏が6日（日本時間7日）、自身のインスタグラムを更新。試合前のシュールな写真を投稿し反響が寄せられている。前5日（同6日）、「Hello Kitty and Friends Night」と銘打ち、ハローキティが始球式に登場。さらにマイメロディなどサンリオの人気キャラクターも加わった。投稿された写真は、試合前の国歌斉唱の場面。胸に手を当てるデーブ・ロバーツ監督の背後には、同じ