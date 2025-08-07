Ｆ１レッドブルから降格となったリアム・ローソン（ニュージーランド）が角田裕毅（２５）に代わって再昇格する可能性があると、専門メディア「Ｆ１ＯＶＥＲＳＴＥＥＲ」が報じた。今季低迷するレッドブルはエースドライバーのマックス・フェルスタッペン（オランダ）の来季残留が決定。２番手ドライバーの角田は７戦連続ポイントなしと結果が出せていないため、契約満了に伴ってシーズン後の退団が確実視される中、姉妹チー