ニューストップ > 国内ニュース > 市営地下鉄の駅で暴行容疑…京都市職員の62歳男を逮捕 京都・宇治市 京都府 時事ニュース 国内の事件・事故 MBSニュース 市営地下鉄の駅で暴行容疑…京都市職員の62歳男を逮捕 京都・宇治市 2025年8月7日 10時20分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 互いに暴行を加えたとして京都市職員の62歳男と、53歳男が逮捕された 現場は、京都府宇治市内にある京都市営地下鉄の六地蔵駅 市職員は容疑を概ね認め、53歳男も「やりすぎてしまいました」と話したそう 記事を読む おすすめ記事 中居正広氏に新事実報道！全否定した“性暴力”の中身…代理人弁護士は「出所不明」と一蹴 2025年8月7日 10時55分 中居正広、元フジアナへの「性暴力の全貌」報道で絶たれた “名誉回復” の希望「これが決定打かな」ネット震撼 2025年8月6日 16時12分 「香典が遺族に渡ってない」中山美穂（享年54）「お別れの会」で起きていた“深刻トラブル”《妹・忍は取材に…》 2025年8月7日 7時0分 高畑充希起用に批判の声は“見出し”のせいで勘違いか、新海誠監督は「作っておいて良かった」 2025年8月6日 18時0分 河合郁人、木村拓哉を“軽すぎる”扱いで批判殺到、元TBSプロデューサーも苦言「いかがなものか」 2025年8月6日 18時0分