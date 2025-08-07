気象台は、午前10時23分に、大雨警報（土砂災害）を長野市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】長野県・長野市に発表 7日10:23時点北部では、7日昼過ぎまで土砂災害に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■長野市□大雨警報【発表】・土砂災害7日昼過ぎにかけて警戒・浸水1時間最大雨量30mm