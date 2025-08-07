■MLBドジャース 3ー5 カージナルス（日本時間7日、ドジャー・スタジアム）ドジャースの大谷翔平（31）が本拠地でのカージナルス戦で“1番・投手兼DH”で出場し、今季最長の4回（54球）を投げ、2安打1失点、8奪三振（四死球0）の好投をみせた。さらに1点を追う3回の第2打席ではセンター左へ特大の39号2ランを放ち、メジャー通算1000安打を達成。チームは終盤に逆転を許し敗れたが、大谷は二刀流として本領発揮。試合後、取材に応