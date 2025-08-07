参政党は６日、報道各社などに対し、神谷代表らの定例記者会見に参加する場合は事前登録をするよう通知した。ネット経由での登録で、「参政の会見やイベントで妨害や迷惑行為にあたる行為をした方は取材を断る場合がある」との注意書きがあり、「承諾する」にチェックを入れないと登録できない仕組みとなっている。フリーランスの記者には、本人確認のため、運転免許証など顔写真付きの身分証明書の画像添付を求めた。