７日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」では、嵩（北村匠海）が「副業」で三星百貨店の給料を追い抜き、いよいよ漫画一本で食べていく決心を固める。嵩はある夜、のぶ（今田美桜）へ「思いきり漫画を描きたい。会社を辞めてもいいかな」と切り出す。もちろんのぶは「全力で応援するき」。嵩は「漫画や挿絵の仕事もちょこちょこある。今の給料と同じぐらい副業で稼げるようになったら漫画一本でいく」と副業が給料と