横浜市のイベント中に花火を打ち上げる台船が燃えた火事で、イベントの実行委員会が会見を開き、来場者らに謝罪しました。【映像】現場の様子4日、横浜市みなとみらいで開催されたイベントでは、花火が暴発して打ち上げの台船が燃える火事が起きました。この火事を受けて、イベントの実行委員会が会見を開き、来場者や近隣住民らに謝罪しました。「大変なご心配とご迷惑をおかけしたことを実行委員会としておわび申し上げま