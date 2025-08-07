アメリカのトランプ大統領は、ロシア産の石油を輸入しているとして、インドに対して25％の追加関税を課す大統領令に署名しました。【映像】米 インドに25％追加関税 合計50％へ6日に署名した大統領令によりますと、トランプ大統領は、インド政府がロシア産の石油を直接的または間接的に輸入していると判断したということです。インドには「相互関税」25％が課され、合わせると関税が50％に引き上げられる見通しです。追加関