7日朝、山口・宇部市で乗用車が川に転落しているのが見つかり、乗っていた男性が病院に搬送されました。現場は宇部市床波の新権代橋付近で、消防によりますと午前7時すぎ通行人から「車が川に落下し車内に男性がいる」と通報がありました。男性は救助され、病院に搬送されていますが、その後、死亡が確認されました。死因は病死と判明したということです。警察によりますと車はエンジン部分あたりまでが川に浸かっている状態で、運