ヨシタケシンスケさん（左）と又吉直樹さん=北原千恵美撮影絵本作家ヨシタケシンスケさんと、お笑い芸人で芥川賞作家の又吉直樹さんによるコラボレーション本『本でした』（ポプラ社）が刊行されました。2人のコラボは2022年に刊行され計約30万部のヒットとなった『その本は』以来、約3年ぶりです。今回は、村はずれに住み着いた2人が、村人たちから寄せられた、たった1行のヒントをもとに本を「復元」していくストーリー。どん