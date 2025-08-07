【乃木坂46×So-net コラボキャンペーン】 開催期間：8月7日～12月31日23時59分 ソニーネットワークコミュニケーションズは、インターネット接続サービス「So-net（ソネット）」において、ソニー・ミュージックエンタテイメント所属の「乃木坂46」とのコラボレーションを8月7日より開始した。開催期間は12月31日まで。 So-netの