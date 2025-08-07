俳優の窪田正孝が７日までに自身のＳＮＳを更新し、３７歳の誕生日を迎えたことを報告した。窪田はインスタグラムに「生まれて３７年。大切な人達が側にいてくれて今を生きられることに心から感謝です」とつづり、６日に誕生日を迎えたことを報告。海辺で窪田本人と思われるシルエットが写ったおしゃれなショットを公開した。続けて「間も無く舞台『チ。』稽古始動です。凝り固まった概念を崩してくれる『チ。』の言葉達を舞