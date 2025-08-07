◆米大リーグドジャース３―５カージナルス（６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）カージナルスのＬ・ヌートバー外野手（２７）が６日（日本時間７日）、敵地・ドジャース戦に「４番・左翼」で先発出場し、相手先発・大谷翔平投手（３１）の前に２打席連続三振に倒れた。２３年のＷＢＣで同僚だった２人。２０２３年の初対戦時は３打席連続三振を喫しており、これで通算５打席連続三振となったが、ヌー